Кремлёва раскритиковали за участие в гонках на квадроциклах во время карантина

Пользователи социальной сети «Инстаграм» подвергли критике генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва. Функционер на своей странице выложил фотографии гонок на квадроциклах. Судя по всему, таким образом он проводил активный отдых в Московской области.

Подписчики Кремлёва стали утверждать, что тот нарушил правила карантина.

«Отличный пример самоизоляции», — написал один из пользователей. Ещё в одном комментарии Кремлёва упрекают за то, что, пока народ «дуреет в квартирах», тот делает прекрасные фотографии.

«Прекрасные фотографии, а простой народ дуреет в своих маленьких квартирках… От самоизоляции». Отметим, комментарий оставил и Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Кремлёва в «Инстаграме».