Финкельштейн подтвердил, что М-1 проведёт турнир в апреле

Президент M-1 Glоbal Вадим Финкельштейн поделился ближайшими планами организации. Финкельштейн подтвердил, что организация проведёт турнир в апреле.



«Все вы знаете, какая сейчас ситуация в стране и мире, люди вынуждены сидеть по домам. В области музыки и искусства сейчас набрали популярность онлайн-концерты и спектакли, для ценителей искусства есть большой выбор таких трансляций, а вот для любителей спорта нет вообще ничего. Мы по комментариям видим, как те же мальчишки, которым неинтересны концерты, соскучились именно по спортивным соревнованиям. Закрыты спортзалы, даже уличные спортивные площадки. Вот именно для спортивной аудитории мы решили сделать подарок и провести закрытый онлайн-турнир М-1.



Да, мы это понимаем, в финансовом плане, конечно, мы делаем турнир в убыток себе, но мы приняли такое решение. Мне кажется, это необходимая мера для поддержания и зрительского интереса к ММА и вообще к спорту. Мы всегда говорим о приоритете здорового образа жизни, а на сегодня, как я уже сказал, среди онлайн-эфиров только концерты. Мы хотим, чтобы и ребятам, занимающимся спортом, тоже было что посмотреть», — приводит слова Финкельштейна пресс-служба М-1.