Теренс Кроуфорд – о коронавирусе: этот страх используют для контроля над нами

Чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд заявил, что не верит в реальность масштабов пандемии коронавируса. Он считает, что данные по смертям специально завышают, чтобы контролировать людей посредством страха.

«Для меня ничего не изменилось. Я не заперся дома и не закрыл своих детей. Не верю, что данные о числе заразившихся и умерших, которые нам рассказывают, правдивы. Полагаю, этот страх используют для контроля над нами в каких-то целях. СМИ управляют миром. Они напишут что-то, а люди начинают верить этому и бояться. Говорят, что вирус не опасен для здоровых людей, только для пожилых или для тех, у кого лёгочные заболевания, вроде астмы. Но это похоже на любую простуду или грипп.

Я наслаждаюсь временем со своей семьёй, отдыхаю дома и расслабляюсь. У меня есть собственный тренажёрный зал со всем необходимым для занятий», — приводит слова Кроуфорда Mirror со ссылкой на журнал Sports Illustrated,