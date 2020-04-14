Видео. Молодой Александр Емельяненко — о бое с Мирко «Крокопом»
15 августа 2004 года состоялся бой между россиянином Александром Емельяненко и хорватским бойцом Мирко «Крокопом» Филиповичем в рамках турнира PRIDE Final Conflict 2004 в японской Сайтаме. В этом поединке Емельяненко проиграл хорвату нокаутом, после двух минут боя.
Это был четвёртый поединок 23-летнего Емельяненко в смешанных единоборствах и первое поражение в профессиональной карьере.
На видео — пресс-конференция Емельяненко после боя. «Я говорил с Мирко, он рад тому, как все прошло. Вы сами видели, как он бегал от меня по октагону, как избегал клинча со мной. Он явно был настроен на поражение», — сказал россиянин.
Александр Емельяненко показал неожиданно милое фото. Подписчики оценили
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