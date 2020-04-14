WWE разрешили проводить турниры без зрителей во Флориде. На очереди может быть UFC

Крупнейшей в мире рестлинг-лиге World Wrestling Entertainment (WWE) разрешили проводить турниры без зрителей во Флориде. Турниры WWE признали «важным бизнесом» в штате и потому даже на фоне пандемии коронавируса разрешили проводить закрытые мероприятия.

По информации ESPN, не исключено, что проводить турниры без зрителей во Флориде разрешат и UFC.

«Вид спорта не конкретизируется, если мероприятие будет закрыто для публики», — сказал представитель правительства штата.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 119 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 447 тыс.

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