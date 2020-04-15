Владимир Познер рассказал, как пример Мохаммеда Али помог ему не прогнуться перед КГБ

Известный журналист Владимир Познер рассказал, что вдохновлялся примером легендарного боксёра Мохаммеда Али, отказываясь сотрудничать с КГБ. Напомним, Али отказался участвовать в войне во Вьетнаме, несмотря на политику США.
«Али – величайший тяжеловес в истории бокса, другого такого не было. Но для меня он больше чем боксёр.
Его смелость – отказ идти воевать во Вьетнам, притом что его лишали титула. Его публичные слова о том, что ни один вьетконговец не называл его (словом, оскорбительным для афроамериканцев. — Прим. «Чемпионата»). Его готовность всё потерять. Готовность придерживаться своих принципов. Это поражает до сих пор. А ведь потерял он очень многое: в лучшие годы его лишили возможности защитить титул.
Я бывал в тяжёлых ситуациях, и, когда надо было принять тяжёлое решение, его поступок помог мне не прогнуться. Я ему об этом сказал – и ему было очень приятно. Я ведь был невыездным в течение почти 30 лет, меня не выпускали из Советского Союза, потому что я отказался сотрудничать с КГБ, отказался стучать на коллег по университету и после.
Они довольно долго меня уговаривали, предлагали, говорили: если согласишься, получишь то и то. А когда я окончательно с ними разругался, и их представитель сказал мне, что, мол, ты нас попомнишь, я думал о Мохаммеде Али», — цитирует Познера Sports.ru.
Ранее Познер высказал недовольство работой в Госдуме Николая Валуева, а тот ответил.
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