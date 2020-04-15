Телеканал М-1 Global 15 апреля покажет турнир ММА из Минска

15 апреля M-1 Global TV в прямом эфире покажет турнир «Герои чёрного квадрата», который состоится в Минске. Начало – в 19:00 мск.
В файткарде турнира 8 боев, среди участников которых есть бойцы, ранее уже выступавшие в турнирах лиги М-1 Global — Денис Магер и Владислав Новицкий.
Напомним, M-1 Global, несмотря на пандемию коронавируса, продолжает проводить турниры. Пресс-служба промоушена ранее опубликовала расписание четырёх событий, которые запланированы на апрель 2020 года. Три из них пройдут в Минске, ещё один – в Санкт-Петербурге.
Каждый закрытый турнир будет проходить на основе строгих условий, продиктованных квалифицированными докторами. Все бойцы и участники проходят тест на COVID-19. Для обеспечения безопасности задействованные в турнире люди будут обеспечены защитными масками.
- 15 апреля 2020
-
13:46
-
13:00
-
12:03
-
10:30
-
10:21
-
10:01
-
08:56
-
03:52
-
03:30
-
01:50
-
01:26
-
00:47
-
00:43
- 14 апреля 2020
-
23:30
-
22:41
-
21:26
-
20:23
-
19:52
-
18:50
-
17:21
-
16:15
-
15:43
-
15:33
-
14:51
-
14:02
-
13:30
-
13:19
-
11:39
-
11:11
-
10:23
-
09:00
-
07:16
-
05:39
-
03:11
-
00:54