Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Телеканал М-1 Global 15 апреля покажет турнир ММА из Минска

Телеканал М-1 Global 15 апреля покажет турнир ММА из Минска
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

15 апреля M-1 Global TV в прямом эфире покажет турнир «Герои чёрного квадрата», который состоится в Минске. Начало – в 19:00 мск.

В файткарде турнира 8 боев, среди участников которых есть бойцы, ранее уже выступавшие в турнирах лиги М-1 Global — Денис Магер и Владислав Новицкий.

Напомним, M-1 Global, несмотря на пандемию коронавируса, продолжает проводить турниры. Пресс-служба промоушена ранее опубликовала расписание четырёх событий, которые запланированы на апрель 2020 года. Три из них пройдут в Минске, ещё один – в Санкт-Петербурге.

Каждый закрытый турнир будет проходить на основе строгих условий, продиктованных квалифицированными докторами. Все бойцы и участники проходят тест на COVID-19. Для обеспечения безопасности задействованные в турнире люди будут обеспечены защитными масками.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020