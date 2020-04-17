Забит Магомедшарипов поспарринговался с горным козлом

Боец UFC в полулёгком весе, один из претендентов на титул в этой весовой категории Забит Магомедшарипов опубликовал видео, в котором показал свой шуточный спарринг с горным козлом – туром.
«В период отсутствия боёв рад любому сопернику. Этот тур чуть мне рекорд не испортил», — пошутил по этому поводу Забит.
Видео доступно на «Чемпионате».
Всего на счету Магомедшарипова 19 боёв, в которых он одержал 18 побед и потерпел 1 поражение. Свой последний бой Магомедшарипов провёл в декабре прошлого года, одержав победу над американцем Келвином Каттаром на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. В главном событии вечера судьи единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28). присудили победу российскому бойцу.
Из-за пандемии коронавируса по всему миру отменяются вечера бокса и турниры промоушенов ММА. Недавно сорвалась попытка Дэны Уайта организовать закрытый турнир UFC 249.
- 17 апреля 2020
-
13:18
-
12:38
-
10:20
-
09:37
-
09:00
-
00:38
- 16 апреля 2020
-
23:33
-
23:00
-
21:24
-
20:20
-
20:03
-
17:26
-
16:25
-
14:50
-
13:15
-
11:35
-
10:16
-
09:00
-
05:44
-
02:23
-
00:32
- 15 апреля 2020
-
23:38
-
23:26
-
22:37
-
22:01
-
20:39
-
19:14
-
18:04
-
17:19
-
15:17
-
13:46
-
13:00
-
12:03
-
10:30
-
10:21