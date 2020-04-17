Забит Магомедшарипов поспарринговался с горным козлом

Боец UFC в полулёгком весе, один из претендентов на титул в этой весовой категории Забит Магомедшарипов опубликовал видео, в котором показал свой шуточный спарринг с горным козлом – туром.



«В период отсутствия боёв рад любому сопернику. Этот тур чуть мне рекорд не испортил», — пошутил по этому поводу Забит.

Видео доступно на «Чемпионате».

Всего на счету Магомедшарипова 19 боёв, в которых он одержал 18 побед и потерпел 1 поражение. Свой последний бой Магомедшарипов провёл в декабре прошлого года, одержав победу над американцем Келвином Каттаром на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. В главном событии вечера судьи единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28). присудили победу российскому бойцу.



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