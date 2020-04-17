Президент UFC Дэна Уайт поможет Дональду Трампу восстановить экономику США

Глава UFC Дэна Уайт попал в группу руководителей различных отраслей, собранную президентом США Дональдом Трампом, которая поможет стране в восстановлении экономики. В состав группы войдут более 50 руководителей из таких отраслей, как сельское хозяйство, оборона, технологии, производство, финансовые услуги и спорт. Об этом сообщает Essentially Sports.

Напомним, в настоящее время экономика многих стран оказалась под давлением из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 145 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 547 тыс.

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