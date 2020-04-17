Андрей Орловский: пытался заговорить с Петром Яном, так он лицом ворочать начал

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский поделился мыслями о российском бойце UFC в легчайшем весе Петре Яне. Белорус отметил профессиональный уровень Яна, но подчеркнул, что не берётся оценивать его человеческие качества, так как тот отказался с ним заговорить.

«Как боец, он безусловно сильный. Сейчас он претендент на титульный бой. В человеческом плане? Не знаю, пытался заговорить с ним и его командой на одном из турниров UFC, так он там что-то лицом ворочать начал», — рассказал Орловский, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в «Инстаграме».

Ожидается, что Пётр Ян следующий поединок проведёт летом 2020 года, его соперником должен стать Марлон Мораес. В случае победы россиянин, скорее всего, получит титульный бой.