Тактаров взорвался из-за вопроса о Дагестане

Прославленный боец смешанных единоборств чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров эмоционально отреагировал на вопрос о Дагестане.

В ходе прямого эфира в «Инстаграме» один из подписчиков Тактарова задал вопрос, как тот относится к Дагестану.

«Нормально отношусь к Дагестану. Почему у меня не спрашивают, как я отношусь к Тольятти, к Санкт-Петербургу, к Испании? Прекрасно отношусь к Испании, к Тольятти, к Петербургу. Почему меня об этом не спрашивают? Почему мне никто оттуда не пишет, что я лицемер, чмо, петух и прочее? Вот и всё, я ответил на вопрос. Не спрашивайте меня больше об этом. В следующий раз за такие вопросы буду просто молча отправлять в чёрный список», — сказал Тактаров во время прямого эфира.