Костя Цзю — о коронавирусе: это либо серьёзный заговор, либо серьёзная болезнь
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился своими мыслями о пандемии коронавируса. По мнению прославленного боксёра, это либо результат большого заговора, либо действительно опасная болезнь.
«Это либо серьёзный заговор, либо серьёзная болезнь. Поэтому я сижу спокойно дома, не ищу правду на улице. Когда всё это закончится, однозначно мир будет другим, и нам надо к этому готовиться.
Что касается мер, которые принимают в Москве, то, может, они и жёсткие. Но надо смотреть на обратную сторону медали, к чему это приведёт в дальнейшем. Безопасность людей очень важна. В Америке разрешали ходить без ограничений, а в итоге перезаражали друг друга», — приводит слова Кости Цзю Sport24.
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