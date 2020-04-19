Чавес-младший: могу победить Головкина нокаутом

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший убеждён, что сможет выступать на высоком уровне ещё на протяжении 3-4 лет. Мексиканец верит, что ему по силам победить действующего чемпиона мира по версии IBF Геннадия Головкина.

«Если буду настойчивым и дисциплинированным, то смогу выступать ещё три-четыре года. Надеюсь, те неправильные шаги, которые делал в прошлом, не повлияют на меня и у меня получится двигаться вперёд.

Зрителям хотелось бы видеть мои поединки с Саулем Альваресом, Геннадием Головкиным, Дэниелом Джейкобсом. Когда дрался с Саулем, у него было преимущество, но и я не подошёл к той встрече готовым на все 100%.

Что касается потенциальной встречи с Головкиным, могу представить, что выиграю нокаутом, но это будет очень тяжёлый бой. В предыдущих двух поединках Геннадий выглядел хуже обычного", — приводит слова Чавеса-младшего BoxingScene.