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Костя Цзю — о критике в адрес Хабиба: у нас не умеют болеть на 100%

Костя Цзю — о критике в адрес Хабиба: у нас не умеют болеть на 100%
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал ситуацию с отменой поединка чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Встреча должна была состояться 18 апреля. 1 апреля Хабиб отказался лететь в США, объяснив решение пандемией коронавируса и закрытием границ.

Впоследствии многие болельщики смешанных единоборств раскритиковали россиянина за такой шаг и обвинили в трусости.

«Было неприятно слышать такие слова от наших болельщиков. У нас не умеют болеть на 100%. Интересно, что сейчас говорят эти люди, когда обстоятельства изменились и бой отменили? Папа научил меня держать язык за зубами и не болтать лишнего. Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Ну вот слово выскочило, а дальше что? И извинения тут не подойдут. Хабиб очень сильный спортсмен, он убрал всю политику в сторону», — приводит слова Цзю Sport24.

Напомним, Хабиба в бою с Фергюсоном должен был заменить Джастин Гэтжи. Однако турнир вовсе пришлось отменить.

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