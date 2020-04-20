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«Дорога в NFG2» в Минске: результаты боёв и лучшие моменты поединков

«Дорога в NFG2» в Минске: результаты боёв и лучшие моменты поединков
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Несмотря на пандемию коронавируса, телеканал «М-1 Global» продолжает прямые трансляции турниров по ММА. 18 апреля в столице Беларуси состоялся турнир «Телеканал «М-1 Global» представляет: Дорога в NFG2», в программу которого вошли 10 поединков.

Итоги турнира «Дорога в NFG2»

1. Владислав Позняк – Абдула Таиханов
Таиханов — досрочная победа (болевой приём за 0.35)

2. Валерий Емельяненко – Николай Пирожник
Пирожник — победа единогласным решением судей

3. Кирилл Дробов – Павел Сакевич
Сакевич — досрочная победа (болевой прием за 1.08)

4. Макар Янук – Иван Кулак
Кулак — досрочная победа (нокуат за 1.28)

5. Дмитрий Пастухов – Антон Федорович
Федорович – досрочная победа (технический нокаут за 2.06)

6. Артём Машко – Денис Середа
Середа – досрочная победа (технический нокаут за 2.04)

7. Иван Голуб – Александр Кудин
Кудин – досрочная победа (болевой приём за 1.05)

8. Александр Свирид – Владислав Мишкевич
Мишкевич — победа единогласным решением судей

9. Павел Нестернок – Роман Рожков
Рожков – досрочная победа (болевой прием за 4.53)

10. Владимир Бурый – Сергей Алексеевич
Алексеевич – досрочная победа (болевой приём за 2.23)

Видео доступно на «Чемпионате».

Больше информации на сайте телеканала M-1 Global.

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