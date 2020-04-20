«Дорога в NFG2» в Минске: результаты боёв и лучшие моменты поединков

Несмотря на пандемию коронавируса, телеканал «М-1 Global» продолжает прямые трансляции турниров по ММА. 18 апреля в столице Беларуси состоялся турнир «Телеканал «М-1 Global» представляет: Дорога в NFG2», в программу которого вошли 10 поединков.

Итоги турнира «Дорога в NFG2»

1. Владислав Позняк – Абдула Таиханов

Таиханов — досрочная победа (болевой приём за 0.35)

2. Валерий Емельяненко – Николай Пирожник

Пирожник — победа единогласным решением судей

3. Кирилл Дробов – Павел Сакевич

Сакевич — досрочная победа (болевой прием за 1.08)

4. Макар Янук – Иван Кулак

Кулак — досрочная победа (нокуат за 1.28)

5. Дмитрий Пастухов – Антон Федорович

Федорович – досрочная победа (технический нокаут за 2.06)

6. Артём Машко – Денис Середа

Середа – досрочная победа (технический нокаут за 2.04)

7. Иван Голуб – Александр Кудин

Кудин – досрочная победа (болевой приём за 1.05)

8. Александр Свирид – Владислав Мишкевич

Мишкевич — победа единогласным решением судей

9. Павел Нестернок – Роман Рожков

Рожков – досрочная победа (болевой прием за 4.53)

10. Владимир Бурый – Сергей Алексеевич

Алексеевич – досрочная победа (болевой приём за 2.23)

Видео доступно на «Чемпионате».

Больше информации на сайте телеканала M-1 Global.