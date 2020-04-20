Стронгмен Кокляев станет ведущим на «Рен ТВ»

Российский стронгмен Михаил Кокляев, последний соперник бойца ММА Александра Емельяненко, станет ведущим на телеканале «Рен ТВ». Кокляев будет вести спецпроект «СОВБЕЗ».

«В «СОВБЕЗЕ» Кокляев покажет свои фирменные приёмы, обучит правилам выживания в экстремальных условиях, расскажет, как эффективно тренироваться в режиме самоизоляции.

Кроме того, спортсмен продемонстрирует чудеса метания брёвен, на себе ощутит всю мощь многотонного грузовика и даже выступит в роли кубанского казака, владеющего мастерством шашки», — говорится в пресс-релизе телеканала.

Показ нового проекта состоится 24 апреля. Начало — в 9:00 мск.

Кокляев потерпел поражение в поединке с Емельяненко, который проходил по правилам бокса. Уже в первом раунде бой закончился техническим нокаутом стронгмена.

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Видео можно посмотреть на «Чемпионате».