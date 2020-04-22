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Хабиб лайкнул пост Емельяненко с оскорблением Тактарова

Хабиб лайкнул пост Емельяненко с оскорблением Такт
Хабиб лайкнул пост Емельяненко с оскорблением Тактарова
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов не остался в стороне от конфликта, в который оказались вовлечены российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и прославленный ветеран MMA 52-летний Олег Тактаров. Напомним, вчера, 21 апреля, Емельяненко в нецензурных выражениях оскорбил Тактарова за его высказывания в адрес народов Кавказа, а тот ответил, что Александр для него всё равно что умер.

Нурмагомедов лайкнул пост Емельяненко, в котором тот оскорбил Тактарова.

Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru

Напомним, ранее Тактаров назвал Нурмагомедова ваххабитом, однако впоследствии пояснил, что не имел в виду ничего плохого.

Также посмотрите видеозапись обращения Емельяненко к Тактарову.

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