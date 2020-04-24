UFC проведёт три турнира с 9 по 16 мая
Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что лига в середине мая планирует провести три турнира в течение недели. Об этом функционер рассказал во время прямого эфира на странице телеканала ESPN в «Инстаграме».
Турниры пройдут 9, 13 и 16 мая. Все они состоятся в штате Флорида. По словам Уайта, губернатор штата и Атлетическая комиссия пояснят правила проведения турниров…
Вероятнее всего, все три шоу будут проведены в самом густонаселённом городе Флориды Джексонвилле в спорткомплексе Veterans Memorial Arena.
Уайт подтвердил, что турнир 9 мая будет транслироваться на телеканале ESPN по системе pay-per-view. Вместе с тем он не смог сказать, будут ли показаны поединки 13 и 16 мая, отметив, что решение останется за телеканалом.
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