UFC проведёт три турнира с 9 по 16 мая

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что лига в середине мая планирует провести три турнира в течение недели. Об этом функционер рассказал во время прямого эфира на странице телеканала ESPN в «Инстаграме».

Турниры пройдут 9, 13 и 16 мая. Все они состоятся в штате Флорида. По словам Уайта, губернатор штата и Атлетическая комиссия пояснят правила проведения турниров…

Вероятнее всего, все три шоу будут проведены в самом густонаселённом городе Флориды Джексонвилле в спорткомплексе Veterans Memorial Arena.

Уайт подтвердил, что турнир 9 мая будет транслироваться на телеканале ESPN по системе pay-per-view. Вместе с тем он не смог сказать, будут ли показаны поединки 13 и 16 мая, отметив, что решение останется за телеканалом.