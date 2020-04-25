Телеканал М-1 Global 25 апреля покажет турнир ММА из Минска

25 апреля телеканал M-1 Global в прямом эфире покажет турнир «Дорога в NFG 3», организованный «Академией ММА», который состоится в Минске. Начало – в 19:00 мск.
В файткарде турнира 10 боев:
Андрей Жуковский (Беларусь) – Владислав Ковалев (Беларусь)
Матвей Хмарик (Беларусь) – Владислав Сиротин (Беларусь)
Илья Бережнов (Беларусь) – Тимур Сулейманов (Грузия)
Гран-при, полуфиналы:
Денис Захаренко (Беларусь) – Ахмаджон Маматкулов (Узбекистан)
Алексей Костарев (Беларусь) – Николай Кнышев (Беларусь)
Владислав Пожняк (Беларусь) – Валерий Емельяненко (Беларусь)
Сергей Владислав (Беларусь) – Андрей Сколыш (Беларусь)
Финалы Гран-при (полуфиналы прошли 18 апреля в рамках турнира «Дорога в NFG 2»:
Николай Пирожник (Беларусь) – Абдулла Тайханов (Туркменистан)
Иван Кулак (Беларусь) – Павел Сакевич (Беларусь)
Денис Середа (Беларусь) – Антон Федорович (Беларусь)
Каждый закрытый турнир будет проходить на основе строгих условий, продиктованных квалифицированными докторами. Все бойцы и участники проходят тест на COVID-19. Для обеспечения безопасности задействованные в турнире люди будут обеспечены защитными масками.
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