Телеканал М-1 Global 25 апреля покажет турнир ММА из Минска

25 апреля телеканал M-1 Global в прямом эфире покажет турнир «Дорога в NFG 3», организованный «Академией ММА», который состоится в Минске. Начало – в 19:00 мск.



В файткарде турнира 10 боев:



Андрей Жуковский (Беларусь) – Владислав Ковалев (Беларусь)

Матвей Хмарик (Беларусь) – Владислав Сиротин (Беларусь)

Илья Бережнов (Беларусь) – Тимур Сулейманов (Грузия)



Гран-при, полуфиналы:

Денис Захаренко (Беларусь) – Ахмаджон Маматкулов (Узбекистан)

Алексей Костарев (Беларусь) – Николай Кнышев (Беларусь)

Владислав Пожняк (Беларусь) – Валерий Емельяненко (Беларусь)

Сергей Владислав (Беларусь) – Андрей Сколыш (Беларусь)



Финалы Гран-при (полуфиналы прошли 18 апреля в рамках турнира «Дорога в NFG 2»:

Николай Пирожник (Беларусь) – Абдулла Тайханов (Туркменистан)

Иван Кулак (Беларусь) – Павел Сакевич (Беларусь)

Денис Середа (Беларусь) – Антон Федорович (Беларусь)



Каждый закрытый турнир будет проходить на основе строгих условий, продиктованных квалифицированными докторами. Все бойцы и участники проходят тест на COVID-19. Для обеспечения безопасности задействованные в турнире люди будут обеспечены защитными масками.



