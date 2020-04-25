Хэй готов возобновить карьеру ради встречи с победителем боя Фьюри — Джошуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй признался, что не исключает возвращения в большой спорт. Британец подчеркнул, что сделает это лишь ради встречи с победителем боя Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа. Отметим, что контракт на бой Фьюри — Джошуа ещё не подписан и вряд ли состоится в обозримом будущем.
«Я готов возобновить карьеру только ради одного боя, ради встречи с победителем пары Энтони Джошуа — Тайсон Фьюри. Это единственный бой, но всё это не точно, так как для их противостояния должно многое произойти. Сейчас я себя хорошо чувствую. Все мои старые травмы залечены и я не переношу тяжелейшие тренировки», — приводит слова Хэя Boxingnews24.
39-летниий Хэй последний раз появлялся на ринге в мае 2018 года. Тогда он досрочно проиграл Тони Беллью. До того он также уступил нокаутом Беллью.
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