Отец Нурмагомедова, госпитализированный с пневмонией, рассказал о своём состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии здоровья. Напомним, вчера, 25 апреля, стало известно, что специалист госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Махачкалы.

«Чувствую себя отлично, со мной всё хорошо», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC.

Ранее чемпион турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров признался, что искренне переживает за Абдулманапа Нурмагомедова. Что касается Хабиба Нурмагомедова, то чемпион UFC пока не давал комментариев по поводу болезни отца.