Орловский: в идеале было бы — набить рожу Фёдору Емельяненко и Овериму одновременно
Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе ветеран смешанных единоборств Андрей Орловский признался, что всё ещё хочет провести поединки с Фёдором Емельяненко и Алистаром Оверимом. Беларус не скрывает неприязненного отношения к обоим.
«В идеале было бы — набить рожу им двоим и одновременно. Но пока у меня уже есть следующий соперник. А как будет дальше, поглядим.
Что касается того, можно ли считать Фёдора одним из лучших бойцов в истории, то, безусловно, как бы то ни было, Емельяненко знают, он был чемпионом Pride. В нашем бою он одержал победу. Ошибки или не ошибки с моей стороны, но факт остаётся фактом. Да, у него своя ниша", — сказал Орловский, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме».
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