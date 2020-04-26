«Дорога в NFG3» в Минске: результаты боёв и лучшие моменты поединков

25 апреля в Минске прошёл турнир по смешанным единоборствам «Дорога в NFG3» под эгидой организации М-1 Global. В программу карда вошло десять поединков. Результаты боёв и их лучшие моменты представлены ниже.
Итоги турнира
1. 61,2 кг. Матвей Хмарик (Беларусь) – Владислав Сиротин (Беларусь)
Владислав Сиротин – досрочная победа – болевой приём в 3-м раунде (2:31)
2. 61,2 кг (полуфинал Гран-при). Денис Захаренко (Беларусь) – Ахмаджон Маматкулов (Узбекистан)
Денис Захаренко – победа единогласным решением судей
3. 61,2 кг (полуфинал Гран-при). Алексей Костарев (Беларусь) – Николай Кнышев (Беларусь)
Алексей Костарев – досрочная победа – удушающий приём в 3-м раунде (4:15)
4. 65,8 кг (полуфинал Гран-при). Владислав Пожняк (Беларусь) – Валерий Емельянеко (Беларусь)
Владислав Пожняк – победа единогласным решением судей
5. 65,8 кг (полуфинал Гран-при). Сергей Владислав (Беларусь) – Андрей Сколуш (Беларусь)
Андрей Сколуш – досрочная победа – удушающий приём в 1-м раунде (1:43)
6. 93 кг. Андрей Жуковский (Беларусь) – Владислав Ковалёв (Беларусь)
Андрей Жуковский – досрочная победа – удушающий прием во 2-м раунде (2:14)
7. 65,8 кг. Илья Бережнов (Беларусь) – Турхан Сулейманов (Грузия)
Турхан Сулейманов – победа единогласным решением судей
8. 65,8 кг (Финал Гран-при). Николай Пирожник (Беларусь) – Абдулла Тайханов (Туркменистан)
Абдулла Тайханов – победа единогласным решением судей
9. 70,3 кг (Финал Гран-при). Иван Кулак (Беларусь) – Павел Сакевич (Беларусь)
Иван Кулак– победа единогласным решением судей
10. 77,1 кг (Финал Гран-при). Денис Середа (Беларусь) – Антон Федорович (Беларусь)
Антон Федорович – победа единогласным решением судей.
- 26 апреля 2020
-
16:54
-
16:31
-
16:01
-
15:29
-
14:34
-
13:59
-
12:48
-
11:45
-
10:31
-
09:31
-
00:36
-
00:23
- 25 апреля 2020
-
23:38
-
22:29
-
21:47
-
20:20
-
20:00
-
19:24
-
18:24
-
18:04
-
16:42
-
16:04
-
16:00
-
13:51
-
12:54
-
11:41
-
10:39
-
09:45
-
00:33
- 24 апреля 2020
-
23:43
-
22:24
-
22:16
-
21:50
-
20:58
-
19:49