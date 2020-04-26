«Дорога в NFG3» в Минске: результаты боёв и лучшие моменты поединков

25 апреля в Минске прошёл турнир по смешанным единоборствам «Дорога в NFG3» под эгидой организации М-1 Global. В программу карда вошло десять поединков. Результаты боёв и их лучшие моменты представлены ниже.

Итоги турнира



1. 61,2 кг. Матвей Хмарик (Беларусь) – Владислав Сиротин (Беларусь)

Владислав Сиротин – досрочная победа – болевой приём в 3-м раунде (2:31)



2. 61,2 кг (полуфинал Гран-при). Денис Захаренко (Беларусь) – Ахмаджон Маматкулов (Узбекистан)

Денис Захаренко – победа единогласным решением судей



3. 61,2 кг (полуфинал Гран-при). Алексей Костарев (Беларусь) – Николай Кнышев (Беларусь)

Алексей Костарев – досрочная победа – удушающий приём в 3-м раунде (4:15)



4. 65,8 кг (полуфинал Гран-при). Владислав Пожняк (Беларусь) – Валерий Емельянеко (Беларусь)

Владислав Пожняк – победа единогласным решением судей



5. 65,8 кг (полуфинал Гран-при). Сергей Владислав (Беларусь) – Андрей Сколуш (Беларусь)

Андрей Сколуш – досрочная победа – удушающий приём в 1-м раунде (1:43)



6. 93 кг. Андрей Жуковский (Беларусь) – Владислав Ковалёв (Беларусь)

Андрей Жуковский – досрочная победа – удушающий прием во 2-м раунде (2:14)



7. 65,8 кг. Илья Бережнов (Беларусь) – Турхан Сулейманов (Грузия)

Турхан Сулейманов – победа единогласным решением судей



8. 65,8 кг (Финал Гран-при). Николай Пирожник (Беларусь) – Абдулла Тайханов (Туркменистан)

Абдулла Тайханов – победа единогласным решением судей



9. 70,3 кг (Финал Гран-при). Иван Кулак (Беларусь) – Павел Сакевич (Беларусь)

Иван Кулак– победа единогласным решением судей

10. 77,1 кг (Финал Гран-при). Денис Середа (Беларусь) – Антон Федорович (Беларусь)

Антон Федорович – победа единогласным решением судей.