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«Дорога в NFG3» в Минске: результаты боёв и лучшие моменты поединков

«Дорога в NFG3» в Минске: результаты боёв и лучшие моменты поединков
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

25 апреля в Минске прошёл турнир по смешанным единоборствам «Дорога в NFG3» под эгидой организации М-1 Global. В программу карда вошло десять поединков. Результаты боёв и их лучшие моменты представлены ниже.

Итоги турнира

1. 61,2 кг. Матвей Хмарик (Беларусь) – Владислав Сиротин (Беларусь)
Владислав Сиротин – досрочная победа – болевой приём в 3-м раунде (2:31)

2. 61,2 кг (полуфинал Гран-при). Денис Захаренко (Беларусь) – Ахмаджон Маматкулов (Узбекистан)
Денис Захаренко – победа единогласным решением судей

3. 61,2 кг (полуфинал Гран-при). Алексей Костарев (Беларусь) – Николай Кнышев (Беларусь)
Алексей Костарев – досрочная победа – удушающий приём в 3-м раунде (4:15)

4. 65,8 кг (полуфинал Гран-при). Владислав Пожняк (Беларусь) – Валерий Емельянеко (Беларусь)
Владислав Пожняк – победа единогласным решением судей

5. 65,8 кг (полуфинал Гран-при). Сергей Владислав (Беларусь) – Андрей Сколуш (Беларусь)
Андрей Сколуш – досрочная победа – удушающий приём в 1-м раунде (1:43)

6. 93 кг. Андрей Жуковский (Беларусь) – Владислав Ковалёв (Беларусь)
Андрей Жуковский – досрочная победа – удушающий прием во 2-м раунде (2:14)

7. 65,8 кг. Илья Бережнов (Беларусь) – Турхан Сулейманов (Грузия)
Турхан Сулейманов – победа единогласным решением судей

8. 65,8 кг (Финал Гран-при). Николай Пирожник (Беларусь) – Абдулла Тайханов (Туркменистан)
Абдулла Тайханов – победа единогласным решением судей

9. 70,3 кг (Финал Гран-при). Иван Кулак (Беларусь) – Павел Сакевич (Беларусь)
Иван Кулак– победа единогласным решением судей

10. 77,1 кг (Финал Гран-при). Денис Середа (Беларусь) – Антон Федорович (Беларусь)
Антон Федорович – победа единогласным решением судей.

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