Проводников рассматривает вариант возобновления карьеры и может провести бой в конце года

Бывший чемпион мира по версии WBO россиянин Руслан Проводников может вернуться на ринг и провести бой в конце 2020 года, сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.



«Предложение возобновить карьеру поступало, оно рассматривается как потенциальный бой в конце этого года. Но мы пока не готовы комментировать детально», — приводит слова Корнилова ТАСС.



Ранее Проводников заявил, что «он открыт, ни от кого не бегает и готов драться со всеми».



Проводников провёл последний поединок в 2016 году, уступив Джону Молине-младшему. Всего на счету бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) 25 побед (18 нокаутом) и 5 поражений. В настоящий момент 36-летний Проводников является депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.