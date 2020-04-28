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Проводников рассматривает вариант возобновления карьеры и может провести бой в конце года

Проводников рассматривает вариант возобновления карьеры и может провести бой в конце года
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версии WBO россиянин Руслан Проводников может вернуться на ринг и провести бой в конце 2020 года, сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

«Предложение возобновить карьеру поступало, оно рассматривается как потенциальный бой в конце этого года. Но мы пока не готовы комментировать детально», — приводит слова Корнилова ТАСС.

Ранее Проводников заявил, что «он открыт, ни от кого не бегает и готов драться со всеми».

Проводников провёл последний поединок в 2016 году, уступив Джону Молине-младшему. Всего на счету бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) 25 побед (18 нокаутом) и 5 поражений. В настоящий момент 36-летний Проводников является депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

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