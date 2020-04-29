Менеджер Нурмагомедова: отец Хабиба — босс. Если он скажет, то будем драться с Конором

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что реванш бойца с Конором Макгрегором может состояться, если на него согласится отец российского спортсмена Абдулманап.
«Хабиб всегда будет честен с соперниками. Он никогда не пропустит претендента номер один ради денежного боя. Если вы первый в рейтинге, то Нурмагомедов обязательно даст вам шанс. Но реванш с Конором имеет смысл в финансовом плане. За него Хабиб может заработать, по моим прикидкам, 50 миллионов долларов.
Босс не я и не Хабиб, босс – отец Хабиба. То, что хочет Абдулманап, должно произойти. Если он проснётся утром и скажет: «Парни, готовьтесь, мы дерёмся с Конором», то мы подерёмся с Конором», – приводит слова Абдель-Азиза USA Today.
Напомним, ранее стало известно, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с пневмонией.
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