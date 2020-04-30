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Магомед Исмаилов вызвал на бой Коляна из «Реальных пацанов»

Магомед Исмаилов вызвал на бой Коляна из «Реальных пацанов»
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец ММА Магомед Исмаилов вызвал актёра Николая Наумова, известного по главной роли в сериале «Реальные пацаны», на поединок и рассказал о его возможных условиях.

«Давай я сделаю тебе скромное предложение. Выходишь со мной на ринг, вот эту руку привязываю к телу. Отстоишь раунд — ты выиграл», — сказал Исмаилов на видео, размещённом в «Инстаграме».

«Мой день сделан. Что происходит?! Это как если бы два червячка рассуждали на тему «смог бы более длинный червячок» справиться с подошвой, которая неумолимо приближается к нему сверху. Если моё скромное предложение его напугает, то нескромное и вовсе вынудит Коляна сменить гражданство и улететь в другую страну», — сказал Исмаилов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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