Магомед Исмаилов вызвал на бой Коляна из «Реальных пацанов»
Российский боец ММА Магомед Исмаилов вызвал актёра Николая Наумова, известного по главной роли в сериале «Реальные пацаны», на поединок и рассказал о его возможных условиях.
«Давай я сделаю тебе скромное предложение. Выходишь со мной на ринг, вот эту руку привязываю к телу. Отстоишь раунд — ты выиграл», — сказал Исмаилов на видео, размещённом в «Инстаграме».
«Мой день сделан. Что происходит?! Это как если бы два червячка рассуждали на тему «смог бы более длинный червячок» справиться с подошвой, которая неумолимо приближается к нему сверху. Если моё скромное предложение его напугает, то нескромное и вовсе вынудит Коляна сменить гражданство и улететь в другую страну», — сказал Исмаилов.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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