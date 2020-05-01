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Волков: не собираюсь опускаться на уровень А. Емельяненко

Волков: не собираюсь опускаться на уровень А. Емельяненко
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал, что должно случиться, чтобы его бой с Александром Емельяненко стал возможным. По его словам, для этого Емельяненко должен попасть в UFC.

«Чтобы нам с Александром подраться, сначала он должен попасть в UFC. Иначе это бессмысленный разговор, потому что я не собираюсь опускаться на его уровень.

На данный момент Александр Емельяненко является одним из самых популярных российских тяжеловесов, в основном благодаря своему поведению. Если исходить из его профессиональных кондиций, он далеко не лучший», — рассказал Волков в прямом эфире в своём «инстаграме».

У 31-летнего Волкова 31 победа и 7 поражений в MMA. У 38-летнего Емельяненко 29 побед, 7 поражений и 1 ничья.

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