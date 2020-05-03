Давид Лемье намерен провести поединок с Саулем Альваресом во втором среднем весе

Бывший чемпион мира в среднем весе Давид Лемье рассчитывает получить поединок с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC Franchise и WBA Super Саулем Альваресом. При этом канадец полагает, что этот бой пройдёт во втором среднем весе.
«Как только нам дадут зелёный свет, буду готов выйти на ринг. Я готов и прекрасно себя чувствую во втором среднем весе. Эта категория мне подходит, теперь весогонка даётся не так тяжело, спускаться в средний вес было трудно.
Возможно, в будущем вернусь в средний вес, но пока прекрасно себя чувствую в новой весовой категории. В 2020 году хотел провести как можно больше поединков, но, к сожалению, в дело вмешалась пандемия.
До возвращения к большим боям хочется провести ещё одну схватку. Поединок с Саулем Альваресом будет одним из самых больших в истории бокса, и жду его не один год. Бои делают стили, и противостояние с Канело произведёт эффект разорвавшейся бомбы", — приводит слова Лемье Boxingnews24.
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