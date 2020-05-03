Диллиан Уайт: Джошуа избегает боя со мной, дурача людей глупыми оправданиями

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт продолжает настаивать на поединке с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа. По словам Уайта, соотечественник избегает этой схватки.

«Все эти оправдания полное дерьмо. Хочу получить этот поединок уже не один год, и команда Джошуа прекрасно об этом знает. Ему дали незамедлительный реванш с Руисом, но он не дал мне возможности провести реванш. Именно поэтому хочу завоевать полноценный титул по версии WBC. Тогда он не сможет избегать встречи со мной, дурача людей глупыми оправданиями», — приводит слова Уайта BoxingScene.

Энтони Джошуа и Диллиан Уайт уже бились на профессиональном уровне. В 2015 году Энтони одержал досрочную победу, хотя и столкнулся с яростным сопротивлением Уайта.

Напомним, следующий поединок Диллиан Уайт должен провести с Александром Поветкиным.