Родственник Хабиба рассказал, как тот отнёсся к отмене боя с Фергюсоном

Российский боец MMA Магомедрасул Хасбулаев, родственник действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как тот отнёсся к отмене боя с Тони Фергюсоном.

Напомним, Нурмагомедов должен был сразиться с Фергюсоном на турнире UFC 249, но Хабиб не мог вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи. Бой состоится 9 мая.

По словам Хасбулаева, Нурмагомедов тренировался до последнего и прекратил тренировки лишь тогда, когда ему сказали, что боя не будет.

«Я видел, что Хабиб очень сильно хотел этого боя. Это было очень заметно. Мы все со сжатыми кулаками верили, что поединок пройдёт, ждали его.

Хабиб тренировался, но не был уверен, что ему дадут бой. Всё было под вопросом. Говорили, что могут сделать в ОАЭ, но уверенности нет. Он не был в курсе. Ему могли позвонить в любой день и сказать о новых условиях, но конкретики не было», — цитирует его «Спорт-экспресс».

Бойца спросили, когда прекратился тренировочный процесс.

«Когда Хабибу уже сказали, что боя не будет», — ответил он.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

Также посмотрите видео, как боец мощным хайкиком отправил судью в нокаут.