Фергюсон выложил фото из самолёта

Бывший временный чемпион Ultimate Fighting Championship Тони Фергюсон опубликовал в «Инстаграме» пост с фотографией, на которой он и его семья сидят в самолёте.

Скорее всего, Фергюсоны отправляются в Джексонвилл (штат Флорида), где 9 мая, несмотря на остановившую весь мировой спорт пандемию коронавируса, пройдёт турнир UFC249. Главным событием турнира станет бой между Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Изначально Тони должен был сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, однако проведение боя стало невозможным из-за временного закрытия границ России и прекращения международного авиасообщения.