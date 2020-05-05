Фергюсон выложил фото из самолёта
Бывший временный чемпион Ultimate Fighting Championship Тони Фергюсон опубликовал в «Инстаграме» пост с фотографией, на которой он и его семья сидят в самолёте.
Скорее всего, Фергюсоны отправляются в Джексонвилл (штат Флорида), где 9 мая, несмотря на остановившую весь мировой спорт пандемию коронавируса, пройдёт турнир UFC249. Главным событием турнира станет бой между Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Изначально Тони должен был сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, однако проведение боя стало невозможным из-за временного закрытия границ России и прекращения международного авиасообщения.
Гэтжи: я бы не стал принимать бой с Хабибом на коротком уведомлении
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