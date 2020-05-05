Тактаров: с Абдулманапом у нас ровно, Хабиба я простил

Ветеран смешанных единоборств 52-летний Олег Тактаров рассказал, в каких отношениях пребывает с семьёй Нурмагомедовых. Напомним, ранее Тактаров назвал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова «ваххабитом», его стали оскорблять, после чего он пояснил, что не имел в виду ничего плохого.

«С Абдулманапом (отцом Хабиба. — Прим. «Чемпионата») у нас ровно, Хабиба я простил, про Кавказ меня подставил один козёл, но это ладно, народ уже знает. Даже не знаю, придумайте что-нибудь, на то вы и хейтеры, вперёд! Как же без вас жить», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».

Также посмотрите видео, как Тактаров пожелал здоровья 57-летнему Абдулманапу Нурмагомедову, который ранее оказался в больнице с пневмонией.