Экс-чемпион мира Дрозд хотел бы вернуться в бокс ради боя с Майком Тайсоном

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд заявил, что хотел бы провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном. По словам россиянина, ради этого он был бы готов возобновить карьеру. Вместе с тем Григорий подчеркнул, что согласился бы лишь на выставочный поединок.
«Меня на днях спросили: провёл бы я благотворительный бой с Майком Тайсоном? Вот ради такого боя, честно, я бы вернулся, подготовился к нему. А для того, чтобы стать чемпионом мира, нужно много трудов, причём не только моих. У меня семья, и для всех это большой стресс — все переживают, помогают. Когда я объявил о завершении карьеры, для моей мамы этот день был одним из самых счастливых за последние лет 20. Так что нет объективных условий, чтобы я вернулся по-настоящему.
Возможно, вернулся бы только для благотворительности, а Тайсона я привёл в качестве примера. Также я бы с большим удовольствием просто постоял в парах, побоксировал одной левой с Ленноксом Льюисом. Для меня это один из лучших боксёров в тяжёлом весе», — приводит слова Дрозда официальный сайт Федерации бокса России.
Напомним, Майк Тайсон недавно объявил о желании вернуться в ринг и провести несколько боёв ради благотворительности.
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