Фергюсон: к бою с Нурмагомедовым я был на пике формы

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон на пресс-конференции перед турниром UFC 249 рассказал, что бой с Джастином Гэтжи не стал для него неожиданностью, а также отметил вклад команды в его развитие.
«Это не было обычным уведомлением о том, что мой следующий соперник — Гэтжи. Я тренировался шесть или семь месяцев, — объяснил Фергюсон. – До того, как я узнал о бое с Хабибом, я уже тренировался. Очевидно, что к тому турниру я был на пике формы. Сейчас моя физическая форма изменилась.
У меня не было тренера по физподготовке, и я фактически заставил своих тренеров проверять меня в каждой тренировке. Я тренировался 12 часов в день, это было нелегко. Но я сделал это. Мне очень повезло, что у меня есть команда. Она одна из лучших команд во всем мире, и я готов к чему угодно.
Я пошёл на The Ultimate Fighter, и я выиграл этот турнир с весом 170 фунтов (78 кг), и это был турнир», — отметил Тони. — Так что не важно, кого вы поставите против меня. Я пойду туда и сделаю всё возможное. Победа или поражение, я собираюсь стать чёртовым победителем», — приводят слова Фергюсона MMA Fighting.
Напомним, что турнир UFC 249 состоится в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (США), главным боем которого станет поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Прямая трансляция боя пройдёт на канале РЕН ТВ. Ориентировочное начало — 07:00 мск 10 мая.
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
Также рекомендуем посмотреть промо-видео к бою Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
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