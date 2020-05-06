Фергюсон: к чёрту Хабиба! Ему и Макгрегору нужно заканчивать

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон на пресс-конференции перед турниром UFC 249 посоветовал российскому бойцу Хабибу Нурмагомеду завершить карьеру, а также отметил, что считает эту защиту пояса «настоящей и чемпионской».

«Хабибу Нурмагомеду и Конору Макгрегору нужно заканчивать.

Хочу ли я всё-таки подраться с Хабибом? Я не хочу сейчас говорить об этом, так как сосредоточен лишь на предстоящем турнире UFC 249.

К чёрту Хабиба! Я защищаю свой пояс в третий раз, и этот пояс – настоящий, чемпионский», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting в «твиттере».

Напомним, что турнир UFC 249 состоится в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (США), главным боем которого станет поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Прямая трансляция боя пройдёт на канале РЕН ТВ. Ориентировочное начало — 07:00 мск 10 мая.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

Также рекомендуем посмотреть промо-видео к бою Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.