Фергюсон: к чёрту Хабиба! Ему и Макгрегору нужно заканчивать

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон на пресс-конференции перед турниром UFC 249 посоветовал российскому бойцу Хабибу Нурмагомеду завершить карьеру, а также отметил, что считает эту защиту пояса «настоящей и чемпионской».
«Хабибу Нурмагомеду и Конору Макгрегору нужно заканчивать.
Хочу ли я всё-таки подраться с Хабибом? Я не хочу сейчас говорить об этом, так как сосредоточен лишь на предстоящем турнире UFC 249.
К чёрту Хабиба! Я защищаю свой пояс в третий раз, и этот пояс – настоящий, чемпионский», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting в «твиттере».
Напомним, что турнир UFC 249 состоится в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (США), главным боем которого станет поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Прямая трансляция боя пройдёт на канале РЕН ТВ. Ориентировочное начало — 07:00 мск 10 мая.
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
Также рекомендуем посмотреть промо-видео к бою Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
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