Тренер: Майк Тайсон в 53 года бьёт с той же мощью и скоростью, что и 21-летние парни

Тренер Рафаэль Кордейро оценил готовность бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона вернуться на ринг. По словам специалиста, боксёр в свои 53 года ничуть не потерял в скорости и мощи.



«Майк не работал на лапах более 10 лет, поэтому я не ожидал увидеть то, что он показал. Тайсон в свои 53 бьёт с такой же мощью и скоростью, что и парни в 21-22 года. Майк горд быть тем, кем он стал сейчас. Вернется ли он на ринг? Не могу этого сказать. Если он захочет что-то сделать, мы будем готовы к этому на 100%. Могли бы вы представить третий бой с Эвандером Холифилдом?» — сказал Кордейро в эфире ESPN.



Ранее Тайсон заявил, что хочет вернуться к профессиональным выступлениям. Последний поединок он провёл в 2005 году.

А. Емельяненко хочет провести бой с Майком Тайсоном