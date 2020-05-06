Тренер: Майк Тайсон в 53 года бьёт с той же мощью и скоростью, что и 21-летние парни
Тренер Рафаэль Кордейро оценил готовность бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона вернуться на ринг. По словам специалиста, боксёр в свои 53 года ничуть не потерял в скорости и мощи.
«Майк не работал на лапах более 10 лет, поэтому я не ожидал увидеть то, что он показал. Тайсон в свои 53 бьёт с такой же мощью и скоростью, что и парни в 21-22 года. Майк горд быть тем, кем он стал сейчас. Вернется ли он на ринг? Не могу этого сказать. Если он захочет что-то сделать, мы будем готовы к этому на 100%. Могли бы вы представить третий бой с Эвандером Холифилдом?» — сказал Кордейро в эфире ESPN.
Ранее Тайсон заявил, что хочет вернуться к профессиональным выступлениям. Последний поединок он провёл в 2005 году.
А. Емельяненко хочет провести бой с Майком Тайсоном
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