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А. Емельяненко хочет провести бой с Майком Тайсоном

А. Емельяненко хочет провести бой с Майком Тайсоном
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что был бы не против провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.

«Бой с Александром Усиком? Да мне всё равно с кем, без разницы. Сейчас все говорят, чтобы я встретился с тем, с этим… Вот я сейчас видел, что Тайсон возвращается. Понимаю, что я не боксёр, но с удовольствием бы с ним потолкался. Тем более он не хочет длительных поединков. Он хочет четырёхраундового боя, потому что больше не вытянет. Так что с ним бы — с удовольствием», — рассказал Емельяненко в прямом эфире «Инстаграме» во время общения с певцом «Птахой».

Напомним, ожидается, что летом Александр Емельяненко встретится с Магомедом Исмаиловым.

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