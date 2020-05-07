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Представлен официальный постер турнира UFC 249

Представлен официальный постер турнира UFC 249
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер турнира UFC 249, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (США). Главным боем турнира станет поединок американца Тони Фергюсона с соотечественником Джастином Гэтжи.

Запись можно посмотреть в официальном «Инстаграме» UFC.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турнир пройдёт без зрителей. Соперником Фергюсона должен был стать действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, но из-за карантина он лишён возможности вылететь из России. Его заменили на Гэтжи. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи получит титул временного чемпиона UFC и право сразиться с Нурмагомедовым.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

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