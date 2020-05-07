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Куницкая: социальная дистанция кардинально поменяет наш образ жизни. Возможно, навсегда

Куницкая: социальная дистанция кардинально поменяет наш образ жизни. Возможно, навсегда
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Яна Куницкая высказала своё мнение о возможных изменения в образе жизни людей после пандемии коронавируса.

«Изначально мы планировали пробыть в Бразилии две недели. И вот уже четвёртый месяц идёт, и неизвестно, сколько ещё продлится это всё. Социальная дистанция с нами на долгое время и это кардинально поменяет наш образ жизни и возможно навсегда», — написала Куницкая в своём «Инстаграме».

Практически во всём мире приостановлен футбольный сезон из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 263 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн человек.

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