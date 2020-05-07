Куницкая: социальная дистанция кардинально поменяет наш образ жизни. Возможно, навсегда

Российский боец ММА Яна Куницкая высказала своё мнение о возможных изменения в образе жизни людей после пандемии коронавируса.
«Изначально мы планировали пробыть в Бразилии две недели. И вот уже четвёртый месяц идёт, и неизвестно, сколько ещё продлится это всё. Социальная дистанция с нами на долгое время и это кардинально поменяет наш образ жизни и возможно навсегда», — написала Куницкая в своём «Инстаграме».
Практически во всём мире приостановлен футбольный сезон из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 263 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн человек.
Ранее Куницкая потренировалась в Бразилии с деревянным столбом
- 7 мая 2020
-
05:01
-
03:51
-
02:34
-
02:08
-
01:42
-
00:55
- 6 мая 2020
-
23:55
-
22:57
-
21:56
-
19:50
-
19:17
-
18:53
-
17:52
-
16:49
-
16:11
-
15:59
-
15:08
-
15:08
-
14:37
-
13:19
-
12:38
-
12:01
-
11:44
-
10:30
-
10:14
-
09:47
-
09:14
-
09:00
-
03:10
-
01:46
-
01:21
-
00:58
-
00:52
-
00:44
-
00:30