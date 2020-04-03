Российская девушка — боец UFC призналась, что пошутила о беременности от бразильца

Российская спортсменка Яна Куницкая, выступающая в UFC в легчайшей весовой категории, призналась, что пошутила, когда объявила о беременности. Напомним, ранее она объявила, что беременна, опубликовав соответствующую фотографию в «Инстаграме», и сообщила, что отец ребёнка — бразильский боец смешанных единоборств Тьягу Сантос, выступающий в UFC в полутяжёлом весе.

«Спасибо всем, с 1 апреля! У нас ещё есть незаконченные дела, беременность потом.

Тьягу так распереживался вчера от количества комментов, что упрашивал на самом деле завести ребёнка прям сейчас. Что вы думаете? Хорошее вот это время? Во всём мире вирус, и жизнь остановилась», — написала Куницкая в своём «инстаграме».

«Яна, вы в курсе, сколько СМИ не поняли, что это шутка?» — написал в комментариях один из пользователей.

«Это не наши проблемы», — ответила спортсменка.

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