Тони Фергюсон ответил критикам по поводу второй сгонки веса за три недели

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон в преддверии поединка с Джастином Гэтжи на UFC 249 ответил скептикам, которые раскритиковали его за желание сделать вес второй раз за месяц.



Напомним, Фергюсон решил сделать вес ещё 17 апреля, к изначальной дате боя, хотя было понятно, что поединок не состоится. Многие подвергли сомнению действия Тони, так как ему предстояло повторить процедуру через три недели.

«Эти ребята ни черта не понимают. Я буду с вами откровенен. Они никогда не боролись, не занимались спортом, но высказывают своё мнение. Да, это было нелегко. На самом деле приходилось довольно трудно. У меня не было своего диетолога или кого-то ещё рядом. Так что я просто справился с этим сам. Просто взял и сделал. Для меня это имело смысл», — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.



Напомним, в ночь 9 на 10 мая мск в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 249, главным боем которого станет поединок Фергюсона и Гэтжи. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турнир пройдёт без зрителей. Изначально соперником Фергюсона должен был стать действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, но он лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.