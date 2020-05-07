Тренер Нурмагомедова признал, что для Хабиба нет никого опаснее Макгрегора

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, полагает, что победитель боя Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи не будет самым опасным соперником для россиянина, считая таковым Конора Макгрегора.
Предполагается, что победитель боя Фергюсон — Гэтжи, который состоится 9 мая, сразится с Нурмагомедовым. Напомним, в октябре 2018 года Хабиб победил Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде. Ирландец не раз заявлял о желании устроить реванш, но россиянин всякий раз отвечал, что во втором поединке не будет спортивного интереса.
«Нет, победитель этого боя не будет самым опасным соперником для Хабиба. Я продолжаю считать таковым Конора Макгрегора.
Не знаю, согласны вы со мной или нет, но я считаю, что Конор — самый сложный соперник на данный момент. Да, Тони выделяется выносливостью, но Конор опасен тем, что может потушить свет в любой миг, как только позволишь ему атаковать. Только позволь ему найти ритм, как он тут же начнёт наносить ущерб в невероятном темпе», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Люка Томаса.
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