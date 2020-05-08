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Гэтжи: головоломка Нурмагомедова уже известна. Фергюсона сложнее разгадать

Гэтжи: головоломка Нурмагомедова уже известна. Фергюсона сложнее разгадать
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи поделился мнением о предстоящем бое с американцем Тони Фергюсоном на UFC 249.

«Думаю, головоломка будет сложнее. Тони же сложнее разгадать. Вы знаете, что собирается делать Хабиб, он будет вас сбивать, пытаться толкнуть к забору. А если нет, он попытается нанести удары в середине октагона. Я считаю, что он не может взять меня в середине восьмиугольника, и я смогу держаться подальше от забора. Поэтому его головоломка уже известна. Как победить Тони? Я не знаю. Но собираюсь выяснить», — приводит слова Гэтжи MMA fighting.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турнир пройдёт без зрителей. Соперником Фергюсона должен был стать действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, но из-за карантина он лишён возможности вылететь из России. Его заменили на Гэтжи. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи получит титул временного чемпиона UFC и право сразиться с Нурмагомедовым.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

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