Гэтжи: головоломка Нурмагомедова уже известна. Фергюсона сложнее разгадать

Боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи поделился мнением о предстоящем бое с американцем Тони Фергюсоном на UFC 249.
«Думаю, головоломка будет сложнее. Тони же сложнее разгадать. Вы знаете, что собирается делать Хабиб, он будет вас сбивать, пытаться толкнуть к забору. А если нет, он попытается нанести удары в середине октагона. Я считаю, что он не может взять меня в середине восьмиугольника, и я смогу держаться подальше от забора. Поэтому его головоломка уже известна. Как победить Тони? Я не знаю. Но собираюсь выяснить», — приводит слова Гэтжи MMA fighting.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турнир пройдёт без зрителей. Соперником Фергюсона должен был стать действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, но из-за карантина он лишён возможности вылететь из России. Его заменили на Гэтжи. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи получит титул временного чемпиона UFC и право сразиться с Нурмагомедовым.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
- 8 мая 2020
-
07:02
-
05:53
-
05:26
-
01:00
-
00:52
-
00:42
- 7 мая 2020
-
23:59
-
23:27
-
22:28
-
21:29
-
20:33
-
19:31
-
18:45
-
17:27
-
16:39
-
15:42
-
15:24
-
14:06
-
13:57
-
13:36
-
12:52
-
12:35
-
11:09
-
09:54
-
09:01
-
05:01
-
03:51
-
02:34
-
02:08
-
01:42
-
00:55
- 6 мая 2020
-
23:55
-
22:57
-
21:56
-
19:50