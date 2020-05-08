Шпагоглотатель: Хабиб не видел полный арсенал Фергюсона в партере

Молдавский шпагоглотатель Алекс Магала, который занимается джиу-джитсу под руководством тренера Тони Фергюсона Эдди Браво, уверен, что американский боец способен удивить россиянина Хабиба Нурмагомедова в партере.
«Могу сказать, что у Тони очень хорошая борьба. Перед боями он, Эдди Браво, Джермайя Вэнс, который считается одним из сильнейших лег-локеров в мире, и спарринг-партнёр для ударной техники уезжают в Биг-Бэар. Это местечко в горах в Калифорнии. И когда Эдди потом рассказывает про тренировки Тони, у него просто закатываются глаза, потому что он не может повторить даже его разминку. Это очень высокие обороты, это всегда полный контакт в отработке, это всегда напряжение.
Смотрите, мы все видели, что может Хабиб в стойке и что может Тони в стойке. Так? Мы видели, как Хабиб может переводить и бороться и как это делает Тони. Правильно? Но никто не знает, что на самом деле Тони умеет внизу. То есть в партере, в грэпплинге Тони пока раскрылся просто на уровне нескольких приёмов, которые он делает почти автоматически, но это только автоматически. Никто пока не видел его полный арсенал в этом", — приводит слова Магалы «Матч ТВ».
Магала участвует в шоу талантов по всему миру, побеждал в России, выступал и на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи.
Напомним, изначально Нурмагомедов и Фергюсон должны были сразиться на турнире UFC 249, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и соперником американца в поединке 9 мая будет его соотечественник Джастин Гэтжи.
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