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Фергюсон: Хабиба не существует. Почему я должен с ним драться?

Фергюсон: Хабиба не существует. Почему я должен с
Фергюсон: Хабиба не существует. Почему я должен с ним драться?
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прокомментировал возможный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, изначально Нурмагомедов и Фергюсон должны были сразиться на турнире UFC 249, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и соперником американца в поединке 9 мая будет его соотечественник Джастин Гэтжи.

«Почему я должен был хотеть драться с Хабибом? Почему я должен драться с тем, кого не существует?» — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.

На кону поединка Фергюсона и Гэтжи будет стоять звание временного чемпиона UFC в лёгком весе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

Также посмотрите видео победной серии Фергюсона.

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