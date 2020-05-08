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Сулейманов сравнил Тони Фергюсона с Забитом Магомедшариповым

Сулейманов сравнил Тони Фергюсона с Забитом Магомедшариповым
Бокс/ММА / UFC 0

Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов, отвечая на вопрос, кого из бойцов UFC он бы посоветовал пригласить Джастину Гэтжи в качестве спарринг-партнёра Забита Магомедшарипова, чтобы сымитировать стиль Тони Фергюсона.

«Посоветовал бы ему поработать с Забитом Магомедшариповым. Он может сымитировать кого угодно и немного напоминает Тони», — приводит слова Сулейманова «RT на русском».

Напомним, в ночь 9 на 10 мая мск в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 249, главным боем которого станет поединок Фергюсона и Гэтжи. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турнир пройдёт без зрителей. Изначально соперником Фергюсона должен был стать действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, но он лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

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