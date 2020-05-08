Де ла Хойя: отец Мейвезера был готов тренировать меня перед боем с его сыном
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя рассказал, что Флойд Мейвезер-старший, отец экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, был готов тренировать его в преддверии противостояния Оскара и Флойда-младшего.
«Вообще-то, всё это правда. Мы просто не смогли договориться в вопросе финансов это, и сорвало наши планы. Но Флойд-старший был готов меня тренировать, чтобы я побил его сына», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.
Оскар де ла Хойя и Флойд Мейвезер встретились в мае 2007 года. Тогда Мейвезер победил раздельным решением судей. Результат вызвал неоднозначную реакцию болельщиков.
Добавим, что в прошлом Флойд Мейвезер-младший конфликтовал со своим отцом.
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