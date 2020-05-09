Уайт: должны организовать бой Миочича и Кормье к августу
Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич и бывший чемпион организации в двух весовых категориях Даниэль Кормье могут провести третий бой в августе 2020 года, сообщил президент UFC Дэна Уайт. Ранее Кормье призвал Миочича подписать контракт на бой.
«Ситуация говорит сама за себя. Сейчас многие штаты открываются. Мы должны организовать этот бой к августу. Дивизиону нужно двигаться дальше», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.
В первом поединке Миочича и Кормье, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.
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