Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за просьбу надеть маску

Тренер по смешанным единоборствам из Санкт-Петербурга избил продавщицу магазина в Крыму, которая сделала ему замечание за неиспользование медицинской маски в условиях пандемии коронавируса. Продавец отказалась обслуживать мужчину и его спутницу без медицинских масок, мужчина покинул магазин, а его девушка вступила в конфликт с сотрудниками магазина.



Продавец вышла на улицу, чтобы попросить мужчину успокоить спутницу, однако тренер вернулся в магазин и начал хамить персоналу.



«Он стал кричать, плюнул мне в лицо, и сразу они быстро стали выходить. Я кинула им под ноги банку с консервированными помидорами, догнала его и сказала, чтобы он ждал, что буду вызывать полицию. Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями.



В госпитализации отказали из-за ситуации с коронавирусом. Я всё понимаю, это вынужденная мера. Сейчас я дома, на больничном. У меня гематомы на лице и животе. Когда уколы отошли, голова начала болеть, тошнило и голова кружилась, грудь сильно болела, было тяжело дышать», — цитирует пострадавшую ForPost.



«Выяснилось, что мужчина — тренер ММА, приехавший из Санкт-Петербурга к друзьям в Крым, но виноват в этой ситуации не только он, а и его спутница, выступавшая в роли провокатора», — пояснили ситуацию владельцы продуктового магазина.

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