Фергюсон досрочно проиграл Гэтжи на турнире UFC 249

В Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его главном событии встретились Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. На кону схватки стоял титул временного чемпиона в лёгком весе.



Первые два раунда прошли в стойке. Оба бойца отметились рядом точных атак. В конце второй пятиминутки Гэтжи потерял равновесие после удара Фергюсона и едва не оказался на канвасе.



Третий раунд полностью остался за Гэтжи, в то время как у Фергюсона открылась сечка и образовалась гематома. В четвёртом раунде Джастин продолжил владеть инициативой.



В пятом раунде Фергюсон не смог переломить ситуацию и пропустил ещё множество тяжёлых ударов. В конце раунда рефери Хёрб Дин принял решение об остановке боя. Таким образом, Джастин Гэтжи стал обладателем титула временного чемпиона в лёгком весе.